Общество

Весенняя сессия школы одарённых детей «Камертон» прошла в псковском колледже искусств

Завершился учебный год в Областной школе одаренных детей «Камертон» Псковского областного колледжа искусств завершился торжественным вручением свидетельств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств Н.А. Римского-Корсакова

Как рассказала заведующая музыкальным отделением и школой «Камертон» Екатерина Иванова, свидетельства об окончании образовательных программ получили 30 выпускников. Многие из них планируют поступать в колледж искусств для продолжения образования и профессионального роста.

В этом году в рамках соглашения о сотрудничестве колледжа искусств с Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Вега» для проведения первой смены нового направления «Музыкальное искусство» было принято решение сформировать отдельную группу из числа учеников школы «Камертон».

На уроках сольфеджио (преподаватель Иванова Е.Г.) ребята готовились к участию в Псковском открытом конкурсе «Креативное сольфеджио», на музыкальной литературе (преподаватель Сидякова И.Ф.) слушали музыку, рассуждали о её содержании, делились впечатлениями. Одаренность ребят проявилась и в коллективном пении на занятиях по хору (преподаватель Романюк А.В.). В новом формате мастер-классов проходили занятия по специальному инструменту – фортепиано с ведущими педагогами-пианистами Королёвой З.Б., Ивановым В.С., Матюхиной Т.И., Ждановой Н.И.

Помимо учебных занятий каждый день для учащихся школы проводились концерты. Концерт класса композиции продемонстрировал существование отдельной псковской композиторской школы. На концерте инструментальной музыки ребята называли известные им музыкальные инструменты, а также знакомились с новыми. На вокальном вечере слушали произведения различных композиторов на стихи А.С. Пушкина. Сильное впечатление на учеников произвела новая музыкально-театральная постановка оперы Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», подготовленная преподавателями и студентами специальностей «Хоровое дирижирование» и «Теория музыки» (авторы проекта Никитина Л.Н. и Суровицкая И.П.). Восторженно восприняли ребята игру студентов театрального отделения колледжа искусств и прозвучавшую музыку на «Неконцерте» коллективов Детской филармонии.

Успешно завершил весеннюю сессию и смену «Мир музыки» Псковский открытый конкурс «Креативное сольфеджио», который состоялся 29 марта.