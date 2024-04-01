Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ отмечает 35-летие. Об этом сообщил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

«За прошедшие 35 лет наш СОЦПРОФ благодаря корпоративному единству и деятельности каждой первичной организации развивал традиции, достигал позитивных результатов в решении проблем трудящихся. Мы многого добились, но впереди еще достаточно задач, и только единство, профессионализм и преданность своему делу позволят нам двигаться вперед. По празднованию этого события создан оргкомитет и праздничные события пройдут осенью», - отметил он.