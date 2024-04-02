Общество

Как разрешилась ситуация с молочным кризисом в Псковской области, рассказал Николай Романов

Как разрешилась ситуация с молочным кризисом в Псковской области, рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Кризис молочной отрасти коснулся Псковской области в прошлом году и стал самой главной проблемой в сфере сельского хозяйства на тот момент.

«Самая главная беда прошлого года - это кризис по молоку. У нас складывалась такая ситуация, что один молочный завод был на грани банкротства. Молочным хозяйствам, которые сдавали молоко, некуда было его сдавать. Цена упала. Была большая задолженность перед молочными хозяйствами наших молочных заводов. Все вместе, всем миром эту проблему решили. Нас все услышали, не было серьезной паники, и к ноябрю месяцу мы эту ситуацию исправили. Завод спасен», - отметил Николай Романов.

Меры поддержи молочной отрасли были оказаны, в том числе, со стороны губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также со стоны заместителя губернатора Нинель Салагаевой.