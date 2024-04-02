Общество

Зампредседателя Псковской гордумы Михаил Иванов о депутатской и общественной работе

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 апреля. Гостем студии стал заместитель председателя Псковской городской Думы, депутат по единому округу, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним вопросы, касающиеся его депутатской и общественной деятельности. В чем «плюсы» и «минусы» работы депутата? Часто ли политические взгляды депутатов превалируют над, что называется, здравым смыслом? Каковы планы депутатского корпуса на текущий год? С какими обращениями граждан в основном приходится иметь дело Михаилу Иванову? Каково его отношение к ТОСам?

О работе в Псковской городской Думе



Любовь Кузнецова: Работа в городской Думе и общественная деятельность - такова наша с вами сегодня широкая повестка для разговора. Но начнем вот с чего: полтора года работы депутатом. Спустя это время можно сказать, что работа депутатского корпуса устоялась? Как вы взаимодействуете с коллегами, с председателем Александром Георгиевичем Гончаренко? Как выстроили эту работу?

Михаил Иванов: Учитывая свой предыдущий жизненный опыт, и опыт службы, которая была у меня... А в основном я служил на государственных должностях, род моей деятельности всегда связан был с народом. Я постоянно общался. Приходилось решать вопросы на различных должностях, в различных плоскостях. Поэтому, в свое время, избирался депутатом областного Совета народных депутатов.

Любовь Кузнецова: Городская Дума - не первый опыт.

Михаил Иванов: Да, уже есть определенный опыт депутатской деятельности. Поэтому я включился в эту работу. Избран был по партийным спискам в 2022 году. И вот уже полтора года депутаты доверяют мне должность заместителя председателя Псковской городской Думы. Состав Думы - это 25 депутатов. Хочу сказать, что 50% депутатского корпуса избран впервые. Ну и я в том числе.

А остальная половина депутатов - это уже старослужащие на депутатском фронте. Маститые депутаты есть. Поэтому, я думаю, это прекрасное соотношение, которое присутствует: молодые стремятся познать, как работать, как строить взаимоотношения с избирателями и вообще с организациями, с руководителями; и ветераны депутатского корпуса, обладающие уже определенным опытом. Поэтому отношения в Думе складываются, я считаю, очень хорошо.

Отношения с председателем тоже складываются хорошо. Он коммуникабельный, доброжелательный. Всегда помогает во всех вопросах. Депутатам помогает в части организации, в части встречи с избирателями.

Любовь Кузнецова: Даже в части учебы. 50% депутатского корпуса - новички. Им нужно иметь какую-то платформу, базу и вот организована учеба.

Михаил Иванов: Учеба тоже организуется. Она организуется в соответствии с планом, который разрабатывается в городской Думе. Проходит ежемесячно. Собирают депутатов и их помощников.

Учитывая время, которое прошло уже непосредственно при выполнении своих должностных обязанностей, я смотрю, что многие депутаты заменяют своих помощников на других. Наверное, или не оправдали, или, может быть, работа не так складывается, как бы хотелось. Потому что основным критерием оценки является взаимоотношение с избирателями, с жителями города Пскова. Ведь должны быть конечные результаты. Сам процесс - это сам процесс. Чем короче он и результативнее, тем и лучше.

По поводу обучения депутатского корпуса - учиться нужно всегда. От этого уйти никуда нельзя. Чтобы быть в курсе событий, чтобы правильно строить свою деятельность, правильно отвечать на запросы избирателей и все остальное, нужно быть в курсе изменений. Нужно быть готовым к решению тех или иных вопросов.

О влиянии политики на работу городской Думы

Любовь Кузнецова: Как часто политические взгляды депутатов превалируют над здравым смыслом? Ведь Псковская городская Дума - это орган, который, в общем-то, в основном и в большей части сам решает прикладные вопросы. Часто политика в это вмешивается?

Михаил Иванов: Когда знаешь, как земля пашется, как хлеб растет, то мысленно уже знаешь, какими способами, возможностями достичь те или иные цели. Мы действительно работаем над прикладными вопросами. Они под ногами, перед глазами. Круг вопросов, которые приходится решать, очень большой.

С удовлетворением хочу сказать, что отношения администрации и городской Думы складываются на деловой, конкретной основе. Направлены на решение тех задач, которые стоят перед нашими органами муниципальной власти, которые ставит перед нами и население, и сама производственная деятельность.

Поэтому моменты, когда превалировали бы какие-то партийные мнения, здесь не сильно проглядываются. Это возможно уже на государственном уровне. На самом верху. Там, может быть, чисто партийные высказывания. А у нас прикладная деятельность, непосредственно связанная с выполнением задач.

Есть определенные, конечно, выступления по оценке тех или иных положений. Особенно, когда утверждается бюджет. Конечно, некоторые выступают, я не буду называть представителей тех или иных партий, чтобы не противопоставлять. Но возникают разные мнения: какие статьи увеличить, какие уменьшить. Я считаю, это чисто технический момент. Но, извините, бюджет же не резиновый.

Об итогах 2023 года и работе депутатов на их избирательных округах

Любовь Кузнецова: Что вы считаете главным итогом 2023 года? Если смотреть в разрезе именно Псковской городской Думы. Для вас, депутатов этого созыва, это был полный рабочий год.

Михаил Иванов: В конце 2022 года мы проходили «курс молодого бойца», обкатывались, так сказать. А 2023 год был уже полным, рабочим. Как руководитель регионального отделения партии, я смотрел, с какими лозунгами выходили наши депутаты на выборы. Смотрел, и с удовлетворением замечал, что то, что они говорили, фактически воплощали в жизнь. Самое главное - связь депутата с населением. Связь с народом становилась все ближе и ближе.

У нас фактически ежемесячно осуществляется выход депутатов на территорию избирательного муниципального округа, 100% выходов - в присутствии председателя городской Думы, где-то 90% - в присутствии главы города, у него нагрузка тоже большая, не каждый раз может. Кроме того, приглашаются представители различных коммунальных служб и обеспечивающих служб города. Я считаю, что сложилась замечательная традиция. Она позволяет сразу же на месте решать многие вопросы.

Любовь Кузнецова: Ну и потом, Михаил Александрович, вы же каждый месяц проводите личные приемы.

Михаил Иванов: Естественно. Можно записаться и по телефону. Время приема у нас обозначено, оно доводится до избирателей. Тем более сейчас проходили выборы президента Российской Федерации. Я был членом Общественного штаба. Практически раз в две недели в общественном штабе принимал граждан со всеми вопросами. Это не зависит, с какого я округа, приходили граждане из других муниципальных образований. Поэтому, если не прятать голову в песок, работа всегда найдется.

О программе «Комфортная городская среда»

Любовь Кузнецова: Сейчас буквально во всех муниципалитетах, во всех регионах проходит голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Она достаточно известная, поскольку реализуется с 1 апреля 2017 года. На ваш взгляд, программа себя зарекомендовала именно на территориях города Пскова?

Михаил Иванов: Я считаю, что программа себя зарекомендовала. Потому что, если ничего не делать, ничего и не будет делаться. По крайней мере, со стороны депутатского корпуса должны звучать сигналы, которые поступают от населения. Оно же ставит вопрос о приведении в порядок тех или иных территорий, их благоустройства и так далее.

Тем более под это могут быть ассигнования и финансовые средства. То, что раньше было несбыточной мечтой, может оказаться реальностью. Конечно, из 100% города сразу сказку сделать не получится. Надо работать, и это будет продвигаться.

Когда люди сами что-то выдвигают, сами за что-то борются, они за это и будут бороться, и сохранять, и приумножать. Надо шевелиться, потому что под лежачий камень вода не течет.

О ТОСах

Любовь Кузнецова: Как вы относитесь к территориальному общественному самоуправлению?

Михаил Иванов: Положительно. Это проявление желания людей улучшить мир вокруг себя. Наши депутаты активно взялись за это дело, оказывают содействие в создании ТОСов. На начало нашей деятельности в городе было всего восемь ТОСов. Сейчас их 35.

Любовь Кузнецова: Нормально «разогнались». Неплохо.

Михаил Иванов: Многие участвовали в конкурсах. Администрация увеличила сумму, выделяемую победителям. У нас 1-ый, 7-ой и 12-й округа - это лидеры. Они стали победителями в этих конкурсах. Им выделили, практически, если в среднем взять, где-то по миллиону двести тысяч на внутренние нужды. Я думаю, на эти средства можно в определенной мере и что-то сделать, это хорошее начинание. Я считаю, это надо поддерживать.

О поддержке СВО

Любовь Кузнецова: Сейчас многие ваши коллеги активно участвуют в акциях поддержки специальной военной операции. Вы тоже участвуете?

Михаил Иванов: Конечно. Во-первых, это благородное дело. Цели, которые стоят, - государственные. Совместно с депутатами собрали одежды практически на батальон, отправили в зону боевых действий.

Беседовала Любовь Кузнецова

С видеоверсий эфира можно ознакомиться по ссылке ниже.