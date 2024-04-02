Общество

Безопасность школ проверят в Пскове

Меры безопасности усилили в образовательных и спортивных учреждениях в Пскове. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный сообщил в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Здесь важно понимать, что у нас не какой-то режим "событие - реакция". У нас есть плановый подход, в соответствии с которым вопрос безопасности и воспитанников, и участников мероприятия, и зрителей является приоритетным и очень важным. На территории всех наших учреждений образования в настоящий момент организован тот минимальный необходимый комплект безопасности, который требуется. По итогам событий, которые произошли, прошло заседание антитеррористической комиссии области, где были приписаны необходимые требования по совместной проверке безопасности, в том числе школ на территории города Пскова. Такая проверка начнется на этой неделе и продлится до середины апреля. Это внеплановое дополнительное усиление, которое мы проведем. Также будет проверена в стрессовых условиях методика реагирования всех участников, на которых возложена функция по обеспечению охраны, как работает у нас система оповещения зданий, школ. Эта вся работа тоже будет проведена», – сказал Алексей Несмашный.

Он подчеркнул, что проведена инвентаризация всех установленных в образовательных учреждениях кнопок для вызова Росгвардии — проверили, насколько исправно доходит сигнал. На этом работа не остановилась.