Общество

«Дневной дозор»: Реально ли повысить защищённость мест массового скопления людей?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Реально ли повысить защищённость мест массового скопления людей?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Вот уже вторую неделю общественность продолжает обсуждать последствия теракта в подмосковном «Крокусе». Всё это время высказываются разные точки зрения. Должностные лица, а вместе с ними и простые граждане пытаются найти причинно-следственные связи, предложить превентивные меры, понять, как избежать подобного в дальнейшем.

В рамках программы «Дневной дозор» ранее мы уже обсуждали и идеи о введении смертной казни для террористов, и меры ужесточения миграционного законодательства. Третья тема, которая звучит на фоне трагедии — усиление безопасности в местах массового скопления людей — в школах и детсадах, в культурных и спортивных учреждениях, на концертах и в торговых центрах… Насколько они сейчас способны противостоять террористической угрозе?

Так сложилось, что в нашей стране образовательные учреждения, равно как и большинство других людных мест, охраняют на постоянной основе в лучшем случае безоружные сотрудники частных охранных предприятий. А вооружённые и экипированные сотрудники Росгвардии чаще всего «несут вахту» в зданиях администраций и правительств. Почему приоритеты расставлены именно так? И не пора ли сместить их на фоне трагических событий? Подобные вопросы в последнее время всё чаще в социальных сетях, в Telegram-каналах и в СМИ.

О том, реально ли повысить защищённость мест массового скопления людей и какие места и учреждения нужно обезопасить в приоритетном порядке, - в программе «Дневной дозор».

После трагедии в Подмосковье в работу подразделений МВД в Псковской области были внесены изменения. Подробнее о них рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова. Вместе с тем она призвала граждан не терять бдительность и при возникновении внештатных ситуаций звонить в правоохранительные органы по номеру 02 или 102.

Фото: УМВД России по Псковской области

«В настоящее время руководством УМВД России по Псковской области в расчет сил и средств, задействованных в единой дислокации наружних нарядов полиции, внесены корректировки. Полицейские, которые ежедневно несут охрану общественного порядка в городе, максимально приближены к торговым центрам и крупным развлекательным комплексам. Осуществляется ежедневный заезд на территорию этих комплексов для осуществления патрулирования. Сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе организовано наблюдение за крупными транспортными артериями города. От лица руководства УМВД России по Псковской области хочется обратиться ко всем жителям региона и призвать их сохранять спокойствие, но проявлять бдительность. В случае обнаружения подозрительных предметов в торговых центрах или развлекательных комплексах, а также в иных местах массового пребывания граждан или при возникновении любых внештатных ситуаций, нужно обращаться в полицию».

Все учреждения культуры имеют свой паспорт безопасности, который при проведении инспекции проверяется и согласовывается сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии. Система видеофиксации, кнопка вызова Росгвардии и другие механизмы существовали на объектах культуры и до этого события. Однако после трагедии в «Крокусе» на территории города Пскова ввели «внутренний повышенный режим безопасности». И связан он с более внимательным поведением всех сотрудников. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

«Необходимый минимальный объем выполнен был и до инцидента. Конечно, мы не могли не отреагировать на это событие, и было оперативно поручено усилить меры безопасности, в частности, досмотровые мероприятия. В частности, были в очередной раз проведены мероприятия по актуализации знаний всех сотрудников о строгом соблюдении регламентов поведения в случае чрезвычайной ситуации. Когда собирается большой концерт и большое количество людей, то, конечно, мы усилим наши наряды охраны, которые представлены, в основном, частными предприятиями, в том числе в обязательном порядке информируем полицию».

Достаточно ли хорошо защищены псковские торговые центры? На примере псковского торгового комплекса «Империал» о «многоуровневой» системе безопасности рассказал заместитель генерального директора ЗАО «ПсковПищепром» Александр Сотник. В числе используемых механизмов он назвал и круглосуточную систему видеонаблюдения, и средства оповещения, и договор с частной охранной организацией, и наличие контролёров службы внутреннего режима, рассредоточенных по территории комплекса, и ряд других. Однако это, как следует из слов собеседника, не предел совершенства. Чтобы ещё сильнее защитить места массового скопления людей, нужно дождаться решения на федеральном уровне, которое разрешило бы вооружить сотрудников ЧОПов.

«Это заключение договора с Росгвардией, на основании которого нам выдана кнопка экстренного вызова наряда Росгвардии. Данная кнопка находится у ответственного лица, находящегося в здании. Все те, кто работает на постоянной основе, так же проинструктированы, параллельно со своей работой выполняют задачи по наблюдению за тем, кто приходит, что делает, что принес, куда это делалось и так далее. Стоит вопрос о выдаче охране (ЧОП) оружия. Пока еще законодательно это не установлено. Как будет, так и они получат огнестрельное оружие, но это уже как закон будет принят. Но и другие мероприятия проводятся, какие-то новые вводные прорабатываем, проводим тренировки».

И тем не менее сейчас торговые площадки региона защищены недостаточно. Таким мнением поделился руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук. Он добавил: на то, чтобы обеспечить стопроцентной защитой каждый из тысяч нуждающихся объектов в разных точках региона, средств недостаточно. А значит, работа должна вестись по линии спецслужб.

«Если подходить к этому вопросу максимально жестко, то тогда нам придется ставить полицейские рамки, пропускные пункты во всех общественных местах: в любом универмаге, в любом торговом центре. Я не представляю себе, насколько выполнима такая задача. По-моему, это за пределами возможностей. Я не представляю решаемость этой задачи на самом деле. Мне кажется, эта работа должна вестись на уровне спецслужб, чтобы не допускать такого. Понятно, что есть такие места, которые максимально насыщенны людьми, их возможно как-то обезопасить, как вокзалы. Мы приходим на вокзал, там стоит рамка. Но если куда-то кто-то что-то захочет пронести, в конце концов, он пронесет, несмотря на все эти рамки. Поэтому здесь все-таки оперативная работа спецслужб важна».

О безопасности самой уязвимой категории населения, детей, на фоне случившегося в Подмосковье также позаботились. Меры безопасности усилили и в образовательных учреждениях, и в спортивных. Этому вопросу также уделил внимание заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный. Он подчеркнул, что после теракта в городе провели инвентаризацию всех установленных в образовательных учреждениях кнопок для вызова Росгвардии — проверили, насколько исправно доходит сигнал. На этом работа не остановилась. Грядут внеплановые проверки псковских школ.

«Здесь важно понимать, что у нас не какой-то режим "событие - реакция". У нас есть плановый подход, в соответствии с которым вопрос безопасности и воспитанников, и участников мероприятия, и зрителей является приоритетным и очень важным. На территории всех наших учреждений образования в настоящий момент организован тот минимальный необходимый комплект безопасности, который требуется. По итогам событий, которые произошли, прошло заседание антитеррористической комиссии области, где, соответственно, были приписаны необходимые требования по совместной проверке безопасности, в том числе школ, на территории города Пскова. Такая проверка начнется на этой неделе и продлится до середины апреля. Это внеплановое дополнительное усиление, которое мы проведем. Также будет проверена в стрессовых условиях методика реагирования всех участников, на которых возложена функция по обеспечению охраны, как работает у нас система оповещения зданий, школ. Эта вся работа тоже будет проведена».

После теракта в Подмосковье с сотрудниками псковского Ледового дворца и спортшколы «Олимп» провели многократный инструктаж. Об этом рассказал директор учреждения, известный боксёр Артур Акавов. Он также признался, что выделить дополнительных сотрудников для обеспечения безопасности не представлялось возможным. Дело в том, что бюджет на эти цели был определён ещё до начала 2024 года. Сейчас здание охраняют сотрудники частного охранного предприятия. В идеале, отметил собеседник, хорошо бы, если бы этим занимались росгвардейцы. Однако их услуги стоят уже значительно дороже услуг ЧОПовцев.

«Был проведен инструктаж, конечно, и приняты более настороженные меры в эти дни - осматривать тщательнее, присматриваться к людям. Естественно, все сотрудники, кто имеет отношение к безопасности здания, предупреждены многократно. Мы, конечно, стараемся держать бдительность на уровне. У нас есть договор с охранной организацией, у нас есть сотрудники охраны, которые охраняют по найму. Мы с их руководством в очередной раз встретились, переговорили о том, чтобы они были более бдительны, выполняли свою работу более качественно. Это все, что мы на сегодняшний день можем. Мы сейчас обновляем камеры, чтобы был более качественный контроль. Услуги охраны оказывает и Росгвардия. Это все также платные услуги, и они недешевые. Конечно, там у сотрудников имеется оружие, но это все, конечно, совсем другой уровень. Но там и ценник совсем другой»

Трагедия в «Крокусе» показала, что пора не просто задуматься об усилении безопасности, а принять конкретные меры по обеспечению безопасности. И принять не только в учреждениях культуры, но и в образовательных организациях. В особенности в тех, которые посещают несовершеннолетние. На такую необходимость указал председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия -Патриоты — За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак.

«Принять меры по усилению безопасности в образовательных учреждениях нашего региона - таких как детские садики, школы, университеты, техникумы. У нас получается всегда так, что мы обсуждаем какие-то важные насущные вопросы, но пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Давайте не будем ждать, пока грянет какой-то гром. Давайте все-таки мы сделаем простой и очень важный ход, чтобы вместо бабушек наши образовательные учреждения охраняли взрослые, подготовленные и вооруженные мужчины. У нас есть Росгвардия, у нас есть ЧОПы нормальные. Давайте заключим с ними соответствующие договора, и пусть вооруженные, подготовленные люди находятся на территории учебных заведений. Мы не раз уже возвращались к этому вопросу, и со своей стороны в ближайшее время я готовлю депутатский запрос на имя губернатора Псковской области с тем, чтобы этот вопрос все-таки был решен».

Дети сегодня в Конституции — приоритет государственной политики. Поэтому всё, что нужно сделать для обеспечения их безопасности, должно делать государство, отметил экс-уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области, ныне — омбудсмен по правам человека в регионе Дмитрий Шахов. Он напомнил, что привлечение вооружённой охраны в школы и детсады требует денег.

«Надо ли обеспечивать охрану отдельно каждого детского учреждения? Если степень террористической угрозы в РФ достаточно высока, то, наверное, надо это делать однозначно. Это все, конечно, зависит в любом случае от работы органов власти по обеспечению безопасности наших граждан. Те государства, которые живут, действительно, в непростой ситуации, когда слишком много актов терроризма (далеко ходить не надо, можно назвать Израиль), действительно, укрепляют школы так, чтобы это действительно был непреступный замок для террористов. Глобально - это необходимо сделать федеральную программу по обеспечению безопасности детских учреждений любого уровня и приходить к мысли о том, что это должна быть вооруженная охрана, которая готова отразить нападение террористов. Надо перестраивать все системы, все помещения, дома, сделать так, чтобы они стали недоступны для террористов любого уровня».

Общество обеспокоено. Запрос на усиление мер безопасности есть. Ощущение недостаточной защищённости тоже. Власти принимают меры и устраивают проверки уже действующих механизмов…. Но введения кардинально новых подходов к обеспечению безопасности пока не предвидится. Впрочем, это пока.

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На днях президент Владимир Путин заявил: готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать. А общественные места в Российской Федерации — тщательно охранять. Вручить сотрудникам частных охранных предприятий оружие (такие идеи сейчас обсуждаются на федеральном уровне), отправить росгвардейцев охранять школы и детсады. Шаги могут быть разные. Но они однозначно должны быть.

Светлана Пикалёва