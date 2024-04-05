Полярное сияние запечатлели в Псковской области

Полярное сияние запечатлели вблизи деревни Лудони Стругокрасненского района вечером 4 апреля. Снимки опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии: Петр Митрофанов / «АстроПсков»
«Полярное сияние было видно даже визуально, хоть и довольно слабо», - отметил астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов.
Напомним, полярное сияние - это атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.