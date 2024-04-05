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Общество

Полярное сияние запечатлели в Псковской области

06.04.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Полярное сияние запечатлели вблизи деревни Лудони Стругокрасненского района вечером 4 апреля. Снимки опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

«Полярное сияние было видно даже визуально, хоть и довольно слабо», - отметил астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов.

Напомним, полярное сияние - это атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Теги: #полярное сияние
Источник: Псковская Лента Новостей
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