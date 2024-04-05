Общество

Более 20 иностранцев выдворили псковские судебные приставы

Судебные приставы УФССП России по Псковской области завершили процедуру административного выдворения в отношении иностранных граждан, незаконно находившихся на территории РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего выдворили 21 гражданина, а именно: восьмерых граждан Индии, двух граждан Бангладеша, трех граждан Кыргызской Республики, двух граждан Таджикистана и шестерых граждан Узбекистана.

Иностранцы были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ.

Судебный пристав-исполнитель ОСП по ВАПД по городу Пскову и Псковскому району после вступления судебных решений в законную силу возбудил исполнительные производства и провел работу по приобретению билетов иностранным гражданам. Затем приставы сопроводили иностранцев в аэропорт Пулково.

До выдворения иностранцы содержались в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства УМВД.

За первый квартал 2024 года завершена процедура административного выдворения в отношении 175 иностранных граждан, что более чем в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2023 и 2022 годов, добавили в ведомстве.