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Псковские профсоюзы передали партию питьевой воды и вещей первой необходимости для бойцов СВО

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Псковский областной совет профсоюзов в лице председателя Игоря Иванова и его заместителя Андрея Стегния, а также председатель региональной организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов передали на пункт отбора на военную службу по контракту Псковского комиссариата партию питьевой воды и вещей первой необходимости для воинов, отправляющихся и проходящих службу в зоне специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Псковский облсовпроф при участии учреждений оказывает помощь и поддержку военнослужащих армии с самых первых дней начала специальной военной операции. Кроме того, силами псковских профсоюзов было собрано и отправлено несколько партий гуманитарной помощи гражданским лицам в ЛНР и ДНР.

«Мы не оставим наших воинов без поддержки, теперь это часть плановой работы профсоюзов. И так будет до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции, поставленные президентом России Владимиром Путиным», — прокомментировал передачу груза Игорь Иванов.

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