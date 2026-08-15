Псковские профсоюзы передали партию питьевой воды и вещей первой необходимости для бойцов СВО

Псковский областной совет профсоюзов в лице председателя Игоря Иванова и его заместителя Андрея Стегния, а также председатель региональной организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов передали на пункт отбора на военную службу по контракту Псковского комиссариата партию питьевой воды и вещей первой необходимости для воинов, отправляющихся и проходящих службу в зоне специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Псковский облсовпроф при участии учреждений оказывает помощь и поддержку военнослужащих армии с самых первых дней начала специальной военной операции. Кроме того, силами псковских профсоюзов было собрано и отправлено несколько партий гуманитарной помощи гражданским лицам в ЛНР и ДНР.

«Мы не оставим наших воинов без поддержки, теперь это часть плановой работы профсоюзов. И так будет до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции, поставленные президентом России Владимиром Путиным», — прокомментировал передачу груза Игорь Иванов.