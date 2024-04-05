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Общество

С погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области

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С погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. Фотографии: Telegram-канал Михаила Ведерникова «Простились с нашими военнослужащими, геройски погибшими в ходе специальной военной операции: младшим сержантом Александром Павловым, младшим сержантом Вячеславом Полозовым, гвардии рядовым Игорем Волковым, гвардии рядовым Николаем Желтовым, рядовым Артёмом Белявским, рядовым Денисом Лисенковым. Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким», - отметил глава региона. Всю необходимую помощь семьям обязательно окажут, добавил он.