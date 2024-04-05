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Общество

Как не стать жертвами телефонного мошенничества, псковичам объяснили в Следственном комитете

07.04.2024 11:58|ПсковКомментариев: 0

Следственное управление СК России по Псковской области просит граждан проявлять бдительность и не поддаваться уловкам мошенников. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

«Ежедневно в правоохранительные органы поступают обращения граждан, ставших жертвами телефонного мошенничества. Совершая преступления, злоумышленники зачастую используют IT-технологии и программное обеспечение, с системой автоматизированной подмены номеров. То есть, на телефонном аппарате отображается номер телефона, не соответствующий реальному номеру абонента, осуществляющего дозвон. Используются в том числе и номера телефонов, имеющиеся в открытом доступе на официальных сайтах следственных управлений и сайта СК России. 

Региональное следственное управление обращает внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета тем или иным способом или сообщить им данные вашей банковской карты, установить приложения или посетить те или иные сайты не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации.

Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, являются недопустимыми и незаконными. Эти факты являются проявлением мошенничества.

В случае, если вам на телефон поступил вызов и звонящий представляется сотрудником правоохранительного органа, но при этом говорит о возможном совершении в отношении вас мошеннических действий, предлагая провести какие-либо финансовые операции, рекомендуем прервать разговор. Ни в коем случае в таких телефонных разговорах нельзя сообщать свои персональные данные, номера банковских карт и банковских счетов, номера пин-кода, а также совершать действия по переводу денежных средств. Вам необходимо проверить полученную информацию позвонив по телефонам, сведения о которых размещены на официальных сайтах правоохранительных органов и банковских организаций.

Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета.

Такие требования - явный признак мошенничества», - заключили в следственном управлении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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