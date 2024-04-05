Общество

Псковский краеведческий сайт вошёл в электронный каталог лучших электронных ресуров для детей

Созданный псковскими библиотекарями краеведческий сайт для детей включен в электронный каталог «Вебландия».

С 30 марта в каталоге «лучших сайтов для детей» «Вебландия» появился детский краеведческий сайт Pskovkid, который создали и ведут сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова: https://web-landia.ru/site-content/istoriya-i-biografii/istoriya-rossii/6118-pskovkid-kraevedcheskij-sajt-dlya-detej.

Отметим, что «Вебландия» рекомендует своим посетителям только те сайты, которые прошли проверку экспертов, ведь в жюри этого электронного каталога входят специалисты из Российской государственной детской библиотеки. Поэтому само присутствие сайта на «Вебландии» считается фактом его признания в профессиональном библиотечном сообществе.

Напомним также, что в 2022 году в каталог «Вебландия» был включен сайт «Читаем новые книги по-новому» с игротеками и викторинами по современным книгам для детей, который также создали сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова: https://web-landia.ru/site-content/literatura-i-lingvistika/sovremennaya-literatura/4837-chitaem-novye-knigi-po-novomu.

Сайт Pskovkid («Познай свой край родной») – это виртуальное путешествие по областному центру и псковской земле для детей, специальный краеведческий проект библиотекарей. Он содержит 258 статей, 290 книг, 17 викторин и 32 игротеки и рассказывает не только об истории, культуре и связанных с ними достопримечательностях, но также и о псковской природе. На этом сайте ученики младших и средних классов могут узнать про официальные символы, памятные места, известных выходцев из Псковской области, а также использовать эти материалы для подготовки сообщений и докладов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе города..