Общество

Михаил Ведерников: Строительный и дорожный сезоны начались, времени на раскачку нет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по реализации национальных проектов. Открывая заседание, он напомнил об итогах прошлого года: по кассовому исполнению регион продемонстрировал рекордный показатель — 99,74%. Псковская область заняла 4 место в Северо-Западном федеральном округе и 17 место по стране. По уровню достижения результатов область находится в числе первых 30 субъектов, которые завершили год с показателем чуть менее 99,5%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

«Это очень хороший результат, достойный итог, который достигнут нашими общими усилиями — специалистами правительства региона, кураторами, руководителями региональных проектов, главами и, конечно, муниципальными командами», — обратил внимание губернатор.

Говоря о показателях текущего года, Михаил Ведерников отметил, что контрактация составляет 87,7%. За два месяца прирост составил больше 20%. При этом почти 15% из них — результат прошедшей недели. Кассовое освоение составляет 12,7%

«Опыт предыдущих лет показывает: в начале года мы долго раскачиваемся, потом начинаем догонять и нагонять все упущенное. Коллеги, прошу всех активизироваться и планово выполнять поставленные задачи. Строительный и дорожный сезоны начались, времени на раскачку ни у кого нет», — подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников в очередной раз напомнил главам о персональной ответственности за реализацию нацпроектов на своих территориях, а также необходимости брендирования объектов и размещения QR-кодов по обратной связи. «Это требование федерального центра и один из показателей оценки нацпроектов. Прошу обратить на это особое внимание», — подытожил губернатор.

В продолжение совещания кураторы и руководители региональных проектов детально доложили о ситуациях на объектах по каждому направлению.