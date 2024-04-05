Общество

Документальный сериал «Псков.NET: история Рунета в провинции» — 1 серия: «Первопроходцы»

7 апреля 2024 года Рунету — российскому сегменту интернета — исполнилось 30 лет. В этот день в 1994 году был зарегистрирован национальный домен — .ru. Интернет изменил всю привычную до того жизнь — общество, культуру, бизнес, политику, наше общение, нас самих. О том, как происходило развитие сетевых технологий в Пскове, кто был пионером внедрения инноваций, как они повлияли на жизнь самых разных людей — в новом проекте ПЛН-ТВ — документальном сериале «Псков.NET: история Рунета в провинции».

В первой серии — «Первопроходцы»:

предтеча интернета — Fido;

Псковский вольный институт — кузница интернет-кадров;

история одной из первых профессиональных веб-студий и первого псковского предпринимателя, который купил, развивал и продал IT-бизнес;

как два брата, будучи студентами, стали одними из первых псковских интернет-предпринимателей, зарабатывавших на создании контентных проектов в сети.