Документальный сериал «Псков.NET: история Рунета в провинции» — 1 серия: «Первопроходцы»

7 апреля 2024 года Рунету — российскому сегменту интернета — исполнилось 30 лет. В этот день в 1994 году был зарегистрирован национальный домен — .ru. Интернет изменил всю привычную до того жизнь — общество, культуру, бизнес, политику, наше общение, нас самих. О том, как происходило развитие сетевых технологий в Пскове, кто был пионером внедрения инноваций, как они повлияли на жизнь самых разных людей — в новом проекте ПЛН-ТВ — документальном сериале «Псков.NET: история Рунета в провинции».
В первой серии — «Первопроходцы»: