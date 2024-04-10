Общество

Добро пожаловать в космос

Для полета в космос нужна хорошая погода. То же самое касается и наблюдений за звездным небом. Поэтому прогноз на ближайшие дни не дает надежды Псковскому планетарию организовать в честь Дня космонавтики традиционные «тротуарки» с телескопами.

Но пасмурная погода - не повод забыть о первом полете человека в космос. 12 апреля посетителей планетария ждут интересные программы, карта звездного неба и даже космическая еда. Подробности Псковской Ленте Новостей рассказал директор учреждения Владимир Колпаков.

Необычное в обычном

«Погода нам не дает ничего хорошего сделать. Хотелось бы и телескопы выставить, и «движуху» какую-нибудь устроить. Но, к сожалению, пока прогноз говорит о том, что ничего у нас не получится из-за облаков. Поэтому будут просто обычные сеансы в планетарии, на которые уже записались детские садики и школы», - рассказал Владимир Колпаков.

Семьи с детьми в этот день могут посетить программу «Дом в космосе». Сеанс рассчитан на ребят от 6 до 10 лет. Это фантастический рассказ о полёте девочки Оли на космическую станцию, где она познакомится с условиями работы на орбите, будет рассматривать в телескоп звёздные скопления и далёкие галактики. Также дети и взрослые узнают об истории освоения космоса. И, конечно, увидят безукоризненно красивое звездное небо, созданное на куполе планетария с помощью проектора.

Звездное небо будет встречать гостей и в фойе планетария. «На одной из стен, где раньше висел стенд с разными картинками и объявлениями, Мария Суровицкая, наша давняя подруга, нарисовала карту звездного неба. Причем, не просто карту, а те созвездия, которые были видны вечером в день открытия планетария - 11 февраля 1974 года», - пояснил директор учреждения.

Карта была создана недавно. С помощью программы Stellarium художница посмотрела, как выглядел участок неба над планетарием февральским вечером полвека назад.

Над картой звездного неба установлен большой 75-дюймовый телевизор, где демонстрируются фотографии любителей астрономии из «АстроПсков» и ролики о космосе. «Можно интересно, весело и с пользой провести время в ожидании сеансов», - отметил Владимир Колпаков.

Недавно в планетарии появился надувной макет Луны. Большой красивый шар с изображениями лунных кратеров расположен напротив карты звездного неба и вместе с фигурками космонавтов составляет отличную фотозону. Здесь можно сделать хорошие космические снимки.

А чтобы почувствовать себя настоящим космонавтом, в сувенирной лавке можно приобрести полноценное космическое питание. Это еда в тюбиках. Меню разнообразное: и борщ, и картошка, и каши. Однозначно стоит попробовать.

А еще до начала сеанса с помощью монетки можно узнать, как искривлено пространство вокруг Чёрной дыры. Модель этой загадочной части Вселенной доступна для космических испытаний. Понять, как искажено пространство вокруг Черной дыры, можно, запустив монетку по этой модели.

Ракету построй сам

12 апреля 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Гагарин сказал «Поехали!», открыв эру освоения космического пространства. Так же называется проект, который уже не первый год реализует «Юный Техник» при поддержке планетария. Сейчас в рамках проекта «Поехали!» проводится творческий конкурс, в котором могут принять участие увлеченные космической темой дошкольники и школьники.

«В рамках проекта третий раз проходит конкурс творческих работ. Можно из подручных материалов: бумаги, конструктора лего, чего угодно - сделать поделку на космическую тему, сфотографировать ее и прислать нам фото. До 21 апреля у нас идет прием заявок», - рассказал Владимир Колпаков.

Затем жюри отберет лучшие работы в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая. Победители получат дипломы и подарки. Все остальные авторы работ - электронные сертификаты участников конкурса.

Фотографии загружаются в альбом конкурса в ВК-сообществе планетария. В настоящее время в альбоме свыше 270 фотографий. «Мы также планируем организовать голосование с участием подписчиков группы и его победителю вручить приз зрительских симпатий».

Выставки работ участников конкурса не планируется. Впрочем, ко Дню космонавтики в планетарии уже работает небольшая экспозиция поделок ребят из школ и детских садов на тему космоса.

Взрослым в планетарии тоже рады. «Указанный в программах возраст - это минимальный рекомендуемый возраст. То есть это не верхняя, а нижняя планка. Программы с маркировкой 10+ вполне могут быть интересны и взрослым. Также приглашаю на мои лекции - они интересны слушателям любого возраста», - сказал Владимир Колпаков

Старшим детям и взрослым будут также могут понравиться полнокупольные фильмы, такие как «Космическая история России». «В ближайшее время мы начнем показывать новый фильм - «Мир, в котором мы живем». Его предоставила нам Ассоциация планетариев. Это фильм с маркировкой 12+, который рассказывает о происхождении Вселенной, основах космологии, Большом взрыве - многим будет очень интересно. Ассоциация планетариев его выпустила и нам предоставила», - рассказал он.

Спутники и кометы

Что можно увидеть в День космонавтики на небе? При ясной погоде - много чего.

«Астрономические наблюдения лучше проводить подальше от города. Километров на 50 отъехать, и небо будет очень красивым. При условии хорошей погоды», - сказал Владимир Колпаков.

«Если у вас будет хотя бы бинокль, то 12 апреля можно попробовать вечером посмотреть комету 12P/Понс-Брукса, которая уже видна сейчас в западной части неба. Если смотреть невооруженным глазом, она выглядит небольшим пятнышком, но в бинокль ее видно отчетливее», - рассказал он.

Это небесное тело известно как «комета дьявола» из-за образования двух «рогов», состоящих изо льда и газа, и периодических взрывов. Особенно ярко «дьявольская комета» будет сиять 21 апреля, в момент наибольшего приближения к Солнцу.

Также в апреле уже хорошо видны «летние» созвездия: Северная Корона, Кассиопея, Дракон.

И, конечно, помимо звезд и планет, на небе можно заметить искусственные спутники. Их очень много! «Если стоять и смотреть на небо, вы увидите огромное количество искусственных спутников, мешающих нам наблюдать и фотографировать. Это быстро двигающиеся точки. Есть поярче, есть послабее. Метеоспутники, военные и т. д. Можно установить специальное приложение на смартфон и отслеживать, что там пролетело над вами», - рассказал Владимир Колпаков.

Что касается астрономического фестиваля, то он обязательно пройдет в конце весны - в период после майских праздников. «Как всегда в рамках астрофестиваля будут лекции по астрономии, телескопы, разная движуха для детей и взрослых от наших друзей и партнеров, космические пряники и в заключение - файер-шоу», - пояснил директор планетария.

Место проведения мероприятия еще не определено, но Владимир Колпаков надеется, что фестиваль удастся организовать на площади Ленина, чтобы больше псковичей смогли понаблюдать за звездным небом с помощью телескопа.

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева и ВК-сообщества Псковского планетария