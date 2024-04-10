Общество

Псковичей приглашают принять участие в благотворительной экоакции

Ежегодная акции «Сдай вторсырье - накорми бездомных животных» пройдет в Пскове 19 и 20 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

«Мы обязательно примем от вас газеты, журналы, брошюры, квитанции, старые книги или картон. А картон со скотчем, бумагу с масляными пятнами, одноразовые стаканчики или салфетки нести лучше не стоит», - рассказали организаторы.

Также псковичей призвали приносить пластиковые бутылки с маркировкой ПЭТ-1, их необходимо сполоснуть и смять, блистеры из-под таблеток, старые пластиковые зубные щетки и детскую одежду.

«Вы не только избавляетесь от ненужного вам вторсырья, но и помогаете подопечным приютов "Шанс" и "Лесопилка"», - добавили организаторы.

Приют «Лесопилка» выступит на акции с собаками. Также псковичи смогут собрать картину из крышек и поучаствовать в «книговороте».

Акция пройдет 19 и 20 апреля 2024 года с 10.00 - 15.00: