Общество

Порядка 50 тематических мероприятий пройдет на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Псковской области

Порядка 50 мероприятий ждет участников Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ярмарка охватит все муниципальные образования и начнется одновременно — в 10:00 12 апреля. В Псковской области представят более 1 тысячи вакансий из 150 предприятий и организаций региона, из них 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Основная цель ярмарки трудоустройства — не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. Наряду с вакансиями, там будут представлены все возможности современной службы занятости. Соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Для молодежи это уникальная возможность познакомиться с передовыми предприятиями, найти место для стажировки или прохождения практики, узнать о мерах поддержки молодого поколения на территории Псковской области.

С программами регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства для каждого муниципального образования Псковской области можно познакомиться по ссылке.

Напомним, в прошлом году в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, который проходил в апреле на базе отделений занятости в Пскове и Великие Луки, приняло участие более 1,3 тысячи человек. Было представлено 40 организаций, в том числе 13 предприятий оборонно-промышленного комплекса, заявлено почти 850 вакантных рабочих мест.