Общество

Осужденные в Псковской области принимают участие в благоустройстве городских территорий

Граждане, отбывающие наказание в учреждениях УФСИН России по Псковской области, привлекаются к работам по очистке общественных мест от накопившего за зимний период времени мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Так, осужденные участка колонии-поселения ИК-3 по договору с местной администрацией привели в порядок центральную детскую площадку поселка Идрица. За несколько часов они очистили от прошлогодней листвы и веток прилегающую территорию, подмели покрытие площадки. Работы выполнены в установленном объеме под надзором и контролем сотрудников исправительного учреждения.

К весеннему субботнику присоединились и граждане, отбывающие наказание на участке исправительного центра № 1, расположенного в городе Невеле. В свободное от основной деятельности время осужденные к принудительным работам провели уборку спиленных деревьев на территории межрайонной больницы. С просьбой об оказании содействия к руководству УИЦ обратились представители медицинского учреждения.