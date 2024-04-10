Общество

Виртуальный мастер-класс для абитуриентов из Псковской области пройдет в рамках проекта «Поколение М»

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, и Российский институт театрального искусства – ГИТИС проведут виртуальный мастер-класс и онлайн-отбор абитуриентов из Псковской области в рамках федерального образовательного проекта «Поколение М». Встречи педагогов с поступающими пройдут на цифровой платформе МТС Линк 22 и 23 апреля. Самые достойные кандидаты могут быть рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: МТС

На мероприятие приглашаются абитуриенты, которые хотят поступить в театральный вуз и связать свою жизнь со сценой. Оценивать поступающих будет профессор ГИТИСа, старший преподаватель кафедры мастерства актёра Якушкина Ольга Дмитриевна. В первый день консультаций, 22 апреля, мастер поделится профессиональными секретами, даст рекомендации и ответит на вопросы начинающих артистов.

Желающим принять участие в отборочном туре на актерский факультет предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Выбранные произведения должны быть небольшими по объему - на выступление каждого абитуриента будет отведено до 10 минут. Дополнительно на первой встрече педагога с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

Для участия в творческой онлайн-встрече и цифровых консультациях необходимо заранее пройти обязательную регистрацию по ссылке. Количество мест на мастер-классы и онлайн-консультации ограничено. Участие бесплатное.

«Псковские ребята регулярно принимают участие в активностях платформы “Поколение М” и становятся их призерами и победителями, в том числе и в театральном направлении. В 2022 году на таком онлайн-отборе педагоги ГИТИСа отметили юных псковичей Никиту Иванова и Данилу Пикалова. Никите "зачли" первый тур отбора, а Данила был рекомендован сразу на третий. Надеюсь, наш проект исполнит мечту не одного поступающего, и скоро мы увидим новые таланты на театральных сценах страны», — отмечает директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.