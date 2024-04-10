Общество

Более 100 учащихся псковского колледжа узнали о вреде употребления наркотиков

Профилактическое мероприятие о вреде наркотиков провели для учащихся первого курса Псковского кооперативного техникума сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие прошло в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2024».

Во встрече приняли участие более 100 учащихся, а также педагогический состав Псковского кооперативного техникума. Особое внимание было уделено вопросам ответственности за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Именно непонимание всей серьезности правовых, социальных и иных последствий зачастую является решающим фактором вовлечения молодежи в употребление и распространение наркотиков», - отметили в ведомстве.

Дополнительно полицейские напомнили о важности ведения здорового образа жизни. В завершении мероприятия слушателям раздали тематические памятки.

«На встрече учащиеся колледжа и их преподаватели проявили живой интерес к заявленной тематике и поблагодарили спикера за интересную информацию аплодисментам», - добавили в пресс-службе.