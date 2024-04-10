Общество

Официальное открытие фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» состоится в Пскове

Официальное открытие фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» состоится в псковском ТРК «Акваполис» в ближайшее воскресенье, 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

В рамках открытия участницы смогут услышать напутствия титулованных королев, которые недавно выступали в роли конкурсанток. Они поделятся секретами красоты и расскажут, что их ждет, и на что обращать особое внимание.

Среди гостей будут действующие королевы Пскова и Великих Лук, а также титулованные европейские красавицы — псковички и великолучанки, которые представляли Россию на международных конкурсах.

Для всех участниц приготовлены фирменные ленты, стилизованные кокошники-короны и дипломы финалистки проекта.

Мероприятие начнется в 16:00 в псковском ТРК «Акваполис».