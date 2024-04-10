Общество

Сотрудники музея-заповедника «Изборск» провели субботник

Сотрудники музея-заповедника «Изборск» очистили территорию возле Изборской крепости и главные пешеходные маршруты от старой листвы, сухой растительности и прочего мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«В сказке Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" главный герой говорит: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету". Вот и мы решили в день космонавтики убрать наш небольшой кусочек планеты – Изборск»,- добавили в музее.

