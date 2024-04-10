Общество

20 тонн свиного шпика не прошли ветеринарный контроль в Пыталовском районе

Ветеринарный контроль 20 тонн замороженного свиного шпика провели на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» Пыталовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Товар перевозили в автотранспортном средстве из Москвы в Калининградскую область.В ходе ветеринарного контроля установлено несоответствие сведений о номере клейма, заявленных в ветеринарном свидетельстве, информации, зафиксированной на маркировочной этикетке товара. Также установлено несоответствие адреса получателя товара, заявленного в ветеринарном свидетельстве и указанного в товаротранспортных документах.

Перемещение 20 тонн свиного шпика по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза. Продукция возвращена отправителю.