Общество

Марафон здоровых привычек стартует в Пскове

Принять участие в мероприятии «Марафон здоровых привычек» приглашает Псковский городской молодёжный центр с 15 по 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

На мероприятии можно будет посетить мастер-классы, тренировки и многое другое на тему здорового образа жизни.

Так, уже в понедельник, 15 апреля, с 16:00 стартует первый день марафона в формате субботника, который будет проходить в парке Выпускников деревни Черёха на Санаторной улице.

«Участие в субботнике — это отличный способ не только помочь улучшить состояние окружающей среды, но и включить физическую активность в свою жизнь, Субботник также может стать возможностью для социального взаимодействия с другими людьми, а это важный аспект здоровья и благополучия», - отметили организаторы.

Доехать до проведения уборки на свежем воздухе можно на автобусе №6 до остановки «Санаторий Черёха». Весь необходимый инвентарь предоставляют организаторы. Регистрация через портал «Добро.ру».

На следующий день после физической нагрузки участникам марафона предлагают устроить День релакса и расслабления, который будет посвящён заботе о физическом и эмоциональном благополучии. Массажист и фитнес-тренер Артём Сосновский расскажет и покажет, как гармонично развить своё тело и при необходимости восстановить его работу, вернуть здоровье с помощью массажа и движений. Мероприятие состоится в 17:00 по адресу: Максима Горького, 15. Предварительная регистрация через специальную форму.

Третий день Марафона будет посвящён формированию здоровых привычек. Практикующий психолог Валентина Самышева поделится советами о том, как сформировать полезные привычки и создать план действий для достижения этой цели. Встреча начнётся в 18:00 в Молодёжном центре Пскова, необходима регистрация.

Кроме того, планируются занятия с нутрициологом и тренером по растяжке. Все занятия в рамках данного мероприятия проходят бесплатно. За обновлениями можно следить в сообществе отдела Добровольчества Молодёжного центра Пскова.