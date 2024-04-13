Общество

Армен Мнацаканян призывает оказать помощь в восстановлении пострадавшего от пожара монастыря

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян призывает оказать помощь в восстановлении пострадавшего от пожар Свято-Введенского женского монастыря в деревне Владимирец Островского района.

Фото: группа Свято-Введенского женского монастыря в соцсети «ВКонтакте»

«Крайне редко беспокою вас такими просьбами, но в этот раз помочь мы сможем только вместе. Думаю, многие слышали про масштабный пожар в Свято-Введенском женском монастыре деревни Владимирец Островского района. Сгорели два корпуса, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших, но матушкам нужна поддержка. Монастырь небольшой, находится в отдалении от паломнических и туристических маршрутов, не может похвастаться изобилием средств», - отметил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Номер карты Сбербанка для пожертвований 2202 2004 9064 7847 Николай Александрович Корчев (архимандрит Нифонт).