Свыше 400 псковичей получили предложения от работодателей на ярмарке трудоустройства

В региональном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области приняли участие 190 работодателей. Они присутствовали на площадках как очно, так и в дистанционном формате. Соискателям кадровые специалисты представили более 2,5 тысячи вакансий, большая часть из которых — в реальном секторе экономики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном Центре занятости населения.
Крупному сельхозпредприятию из Псковского района требуется 20 трактористов — это актуально в преддверии весенних полевых работ.
Заводу по производству автокомпонентов в Пскове необходимы сборщики электрических машин и автоматов, ведущему предприятию региона по пошиву обуви — швеи и операторы производственных линий, а якорному предприятию особой экономической зоны «Моглино» — упаковщики, резчики заготовок из пластмасс, операторы установок по нанесению покрытий.
Большое количество инженерных вакансий — в Великих Луках, где сосредоточены промышленные предприятия, в том числе работающие в рамках импортозамещения.
Всего в регионе состоялось порядка 50 мероприятий — профтестирования, профориентация учащихся колледжей и вузов, мастер-классы, встречи с экспертами, заседание женского клуба при отделении областного центра занятости и другие активности.
Она также отметила, что сеть кадровых центров в Псковской области в 2024 году проходит комплексную модернизацию по нацпроекту «Демография». Сотрудники службы занятости развивают навыки клиентоцентричности, новые сервисы призваны комплексно решать жизненные ситуации соискателей и бизнес-ситуации работодателей — все это смогли оценить посетители всероссийской ярмарки трудоустройства.