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Общество

Александр Козловский сдал кровь в рамках акции в преддверии Национального дня донора

15.04.2024 17:47|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы от Псковской области, первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор Псковского реготделения Союза машиностроителей России Александр Козловский присоединился к акции в преддверии Национального дня донора крови в России. 

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Кровь сдал, как и прежде, в родных Великих Луках. Всегда придерживаюсь позиции – если здоровье позволяет, то нужно сдавать кровь. Донорство всегда спасало и спасает жизни», – написал Александр Козловский.

Донорские акции СоюзМаш уже стали традиционными и проходят несколько раз в год. В них участвуют региональные отделения Союза и предприятия, входящие в них.

«Псковская область вносит свой вклад в это важное дело», – отметил парламентарий.

Источник: Псковская Лента Новостей
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