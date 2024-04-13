Общество

92-летний житель Псковской области стал жертвой мошенников

Средний возраст потерпевших, пострадавших из-за мошенников, в Псковской области составляет 51 год. Самому пожилому горожанину на момент совершения преступления было 92 года, самому молодому - 19 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В администрации города Великие Луки состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

«Мошенничество - это одна из острых проблем нашего времени. Перед правоохранителями стоит задача не только раскрывать уже совершенные преступления, но и целенаправленно заниматься их профилактикой», - отметили в ведомстве.

С докладом на эту актуальную тему выступил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Дмитрий Снигирев.

«Злоумышленники постоянно ищут новые способы обмана доверчивых людей. И особенно много противоправных деяний за последнее время отмечается в сфере информационно-коммуникационных технологий. В ОМВД России по городу Великие Луки сотрудники профильного отделения отдела уголовного розыска прилагают максимум усилий для их раскрытия. Однако, статистика заставляет задуматься о масштабах проблемы», - привели его слова в пресс-службе.

Только за первый квартал 2024 года злоумышленники смогли завладеть денежными средствами великолучан на общую сумму около 23 миллионов рублей. Почти 80% данной суммы - это личные сбережения жителей города.

Как показывает проведенный анализ, средний возраст потерпевших составляет 51 год - от самого пожилого горожанина в 92 года до самого молодого в 19 лет. Характерно, что почти все потерпевшие были заранее оповещены представителями полиции о существующей опасности дистанционных мошенничеств, но эти граждане, судя по всему, недостаточно ответственно отнеслись к предупреждению. Это обстоятельство еще раз подчеркивает важность работы по информированию населения о возможных мошеннических схемах и методах защиты от них, заметили в УМВД.

На заседании отмечалось, что только объединение усилий всех заинтересованных сторон – правоохранительных органов, широкой общественности и бизнес-сообщества – позволит добиться коренных сдвигов в борьбе с этим видом преступлений.