Общество

Бывший руководитель транспортной прокуратуры Псковской области назначен в Архангельск

Виталий Фетисов, занимавший с декабря 2019 года должность Псковского транспортного прокурора, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10 апреля 2024 № 364-к назначен Архангельским транспортным прокурором. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Виталий Фетисов родился 2 сентября 1983 года в поселке Идрица Себежского района Псковской области.

В органах прокуратуры служит с октября 2007 года на различных должностях в прокуратуре Псковской области. С августа 2012 года принят на службу в Северо-Западную транспортную прокуратуру на должность заместителя Великолукского транспортного прокурора, в декабре 2015 года назначен на должность Новгородского транспортного прокурора. С декабря 2019 года состоял в должности Псковского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры.

За время работы в органах прокуратуры неоднократно поощрялся правами прокурора Псковской области, Северо-Западного транспортного прокурора и Генерального прокурора РФ. Награжден юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России». За примерное исполнение служебных обязанностей классный чин «старший советник юстиции» в порядке поощрения в 2020 году ему присвоен досрочно.

«За период работы в органах прокуратуры Фетисов Виталий Фетисов зарекомендовал себя квалифицированным юристом, принципиальным руководителем. Обладает хорошими организаторскими способностями, умением направить коллектив на решение поставленных задач», - отметили в прокуратуре.