Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Пора ли заканчивать отопительный сезон в Пскове?

Отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на отметке +8°C и выше и держится в течение пяти дней. Обычно за несколько дней теплоснабжающие организации предупреждают через СМИ или другие информационные порталы собственников жилья об отключении отопления. Апрель в этом году удивляет температурными качелями, столбики термометров держатся то на отметке +25°C, то опускаются до 0°C. Какая температура у псковичей дома и пора ли отключать отопление, смотрите в новом опросе ПЛН-ТВ.

С результатом аналогичного опроса на сайте ПЛН можно ознакомиться по ссылке ниже.