Общество

Экологический фестиваль «Чистый город» стартовал в Пскове

Экологический фестиваль «Чистый город» стартовал в псковской детской экологической библиотеке «Радуга». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Фестиваль проходит при поддержке управления культуры администрации города. Он продлится до 22 апреля. Почетными участниками фестиваля стали представители «Росприроднадзора», городского пространства «Экопрактика», АНО «Институт переработки вторсырья», АНО «Экомир», экоблогер, Миссис-бизнес-экология Псков и Псковская область, руководитель проекта «Зелёные инициативы» Светлана Бринюк, а также партнеры библиотеки с завода «Титан-Полимер».

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Этот фестиваль приурочен к Всемирному дню Матери-Земли (Международный день Земли), который отмечается 22 апреля.

Фестиваль начался с социально-экологической акции «Добрые крышечки», которая призвана не только сделать мир чище, но и помочь особенным детям, потому что все вырученные от переработки «добрых крышечек» средства будут зачислены на счёт АНО ЦДА «Добрея». Песни о природе для участников фестиваля исполнили Анна Оганян и Диана Овчинникова из образцового художественного коллектива «Дома офицеров».

Одновременно открылись две выставки: выставка кастомизированной одежды от художницы Анастасии Литвиновой «Экология – это тренд» и выставка «С миру по лоскутку» мастерицы Славяны Семёновой. Эти выставки призваны продемонстрировать посетителям библиотеки, как продлить жизнь вещей и какие интересные изделия можно создать из вторичных материалов.

Первый день фестиваля завершился мастер-классом по созданию фитокартины из природных материалов и вторсырья «Удивительный мир природы».

Сегодня, 16 апреля, в фойе библиотеки открылась выставка «Чистый город начинается с тебя», на которой представлены книги с практическими советами о том, как вести экологически осознанный образ жизни.

Кроме того, во вторник с читателями «Радуги» встретилась детская писательница из Санкт-Петербурга Евгения Русинова ведущий редактор издательства «Питер», в прошлом – редактор и автор книг про Смешариков и Малышариков, член «Земляничного клуба». Встреча «Истории со счастливым хвостом» была посвящена произведениям автора, иллюстрирующим взаимоотношения между человеком и четвероногими друзьями. Встреча «Экоагенты: познаем и помогаем» рассказала малышам, как заботится о природе.

17 апреля в библиотеке «Радуга» состоится презентация книги преподавателя Псковского государственного университета Елены Федоровой «Костные рыбы Псковской области». В этот же день пройдет вторая межрегиональная онлайн-конференция «Зеленые библиотеки России: проекты, открытия, инновации», в которой примут участие представители издательств, природоохранных организаций, образовательных учреждений и библиотекари. Цель конференции: обмен опытом работы в сфере экологического просвещения детей, через книгу и чтение.

Четверг по уже сложившейся традиции псковских библиотечных экологических фестивалей станет Днём чистоты. В этот день сотрудники библиотеки, представители организаций-партнеров, читатели «Радуги» и волонтеры при поддержке депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова и УГХ города Пскова отправятся на субботник «Чистый город начинается с тебя!» на территории парка реки Милевка. На этом субботнике руководитель проекта «Зелёные инициативы» Светлана Бринюк проведёт тренинг по раздельному сбору «Будь ЭкоЛогичен».

19 апреля в библиотеке «Радуга» состоится мастер-класс «Рыбология» от партнеров библиотеки – городского пространства «ЭкоПрактика». 21 апреля гости библиотеки смогут кастомизировать свою одежду вместе с художницей Анастасией Литвиновой. А 22 апреля библиотекари приглашают малышей на мастер-класс по изготовлению игрушки из вторсырья. Все эти мастер-классы бесплатные, но требуют предварительной записи в сообществе библиотеки «Радуга».

21 апреля в библиотеке состоится своп-вечеринка «Поменяйся», во время которой читатели «Радуги» не только узнают много интересного о ресурсосбережении, но и смогут обменять ставшие ненужными вещи или пожертвовать их нуждающимся.

22 апреля на торжественном закрытии экологического фестиваля «Чистый город» состоится награждение победителей конкурса в рамках эколого-просветительского проекта «Не столица, но есть чем гордиться: хутора и частные музеи Псковской области», а также будет концерт и игротека.

Полную программу экологического фестиваля «Чистый город» можно посмотреть здесь.