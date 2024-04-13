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Комитет Совфеда поддержал кандидатуру уроженки Пскова на должность главы Верховного суда

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству на заседании 16 апреля рекомендовал палате одобрить кандидатуру уроженки Пскова Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда, пишет «Российская газета».

Фото: пресс-служба Совета Федерации

«Уважаемая Ирина Леонидовна, комитет вашу кандидатуру поддержал, соответствующее решение принято», - сообщил председатель комитета Андрей Клишас после голосования.

Ранее в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина на уроженку Пскова, главу Судебной коллегии по экономическим спорам, судью Ирину Подносову для назначения на должность председателя Верховного суда РФ.

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Подносова родилась в Пскове в 1953 году. С 1970 по 1975 год она училась на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета, после чего работала по специальности. Три года была консультантом отдела юстиции Леноблисполкома. После этого она работала в Саратовской области – была юристом Вольского завода строительных изделий, затем юристом Вольского городского торга.

С 1990 года была судьей Лужского городского суда Ленобласти, а с 2003 года стала председателем этого суда. В 2013 году Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, а с 2017 года возглавила суд. В 2018 году она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

Вакансия председателя Верховного суда была открыта 1 марта, сообщала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Она освободилась после смерти бессменного руководителя органа – 80-летнего Лебедева. О его смерти стало известно 24 февраля. Он руководил ВС на протяжении 34 лет. После его смерти обязанности председателя ВС исполняет его первый заместитель Петр Серков.