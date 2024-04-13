Общество

Исследователь из Петербурга рассказал о своей версии нахождения Вороньего камня

18 апреля – День воинской славы России, 782-я годовщина Ледового побоища. Всем известно, что легендарное сражение произошло «на Чудском озере, на Узмени, у Вороньего камня...». Но о том, где же находился тот самый Вороний камень, историки спорят до сих пор. Не пролили свет на эту тайну и многочисленные научные экспедиции. По одной из версий Вороний камень был взорван.

Но увлеченный историей энтузиаст, кандидат технических наук, член Русского географического общества Александр Селезнев уверен, что это не так. О том, где может находиться главный ориентир Ледового побоища, он рассказал Псковской Ленте Новостей.

Александр Селезнев - житель Петербурга, в прошлом военный летчик-испытатель, известен псковичам как руководитель проекта «АвтоВече «Серебряное кольцо Александра Невского» - просветительской экспедиции по местам ратных подвигов дружин Александра Невского для привлечения внимания общественности к истории России и подвигу легендарного полководца. Экспедиция проводилась с 1997 года по благословению старца Николая с острова Залита на Псковском озере. В ней участвовали автолюбители и радиолюбители Санкт-Петербурга, которые помогали в благоустройстве территорий, имеющих отношение к памятникам культурно-исторического наследия.

Какой камень взорвали?

Версию о том, что Вороний камень был взорван в 1920-е годы, когда акваторию Теплого и Чудского озер расчищали для судоходства, Александр Селезнев считает несостоятельной, потому что нет документов, подтверждающих эти взрывные работы ни на Чудском, ни на Теплом озерах.

«Есть сведения, что на реке Эмайыга в Лифляндской губернии проводились взрывные работы по обеспечению безопасности судовождения на фарватере, но они проводились на «Камне дьявола» ещё до Первой мировой войны. Однако, в связи с тем, что географическое расположение реки Эмайыга и акватории, где, возможно, произошло Ледовое побоище на Чудском озере, близки – то взрыв «Вороньего камня» и взрыв «Камня дьявола» поменялись местами в народной молве. Поэтому и по сей день живет среди жителей мнение, что Вороний камень был взорван»,- замечает он.

Настоящий же Вороний камень, по его версии, находился на пространстве между устьем реки Желча и островом Перисаре на «Зимнике» - зимнем пути из Новгорода в Юрьев (Тарту), известном еще в XI веке.

Александр напоминает, что город Юрьев (Тарту) был основан в 1030 году киевским князем Ярославом Мудрым, предпочитавшем сидеть в своей новгородской резиденции: «С тех пор прослеживается тесная связь Великого Новгорода и города Юрьева. Здесь проходил «водно-сухопутный» торговый путь из Великого Новгорода до Юрьева и в Европу. Причем, в зимнее время он был значительно короче, чем через реки Волхов и Неву, так как путники перемещались по льду рек и озер «почти строго по прямой» в западном направлении. Без малого 200 лет пользовались этим маршрутом новгородские купцы, пока в 1224 году Юрьев не был захвачен немцами».

«У нас есть достаточно оснований утверждать, что Вороний камень на «Зимнике» был предупреждающим знаком - впереди тонкий лед. Он был поворотным для путников из Новгорода в Юрьев. Быть может на протяжении 194 лет (с1030 и до 1224) он в народе назывался: воротный камень (так как был у «Русских ворот») – впоследствии поворотный - и трансформировался уже потом в Вороний?» - предполагает исследователь.

Забытый камень

Где же сейчас этот камень? Александр Селезнев обращает внимание на «широко известный факт, не востребованный научной общественностью» - повторное упоминание Вороньего камня в истории в летописи XV века.

«Чтобы ответить на вопрос: где Вороний камень? - нам нужно из XIII века шагнуть в XV и обратить внимание на совещание псковских воевод, 28 марта 1463 года ждущих осады немцев-юрьевцев на северной окраине Псковской земли в деревянной крепости-форпосте Кобыла. Летописец сообщает, что на этой встрече обсуждался вопрос, куда пойти, чтоб улучшить позиции защитников крепости. И было принято решение - направить войска к Вороньему камню», - отмечает исследователь.

По его словам, ориентир, о котором шла речь на совещании воевод, - то историческое место, где были установлены войска новгородского князя Александра в Ледовом побоище (1242). «Мы вправе сделать вывод: местные жители той эпохи знали место расположения Вороньего камня. И это означает, что 221 год хранилась в народе память о месте, где происходила ледовая сеча, где был Суболический берег, и где располагалась легендарная Узмень», - говорит Александр Селезнев.

Почему же этот ориентир оказался забыт? Все просто: прошло ещё 17 лет, наступил 1480 год, и псковская летопись фиксирует нападение немцев на крепость Кобылье Городище. «В лето 6988 [1480]. Того же лета … немцы ... приидоша к городкоу Кобылеи, и почаше поушками бити, и … городок сожгли и церковь, и люди правыя веры мужи и жены и малыя дети, 4000 без 15 моужеи, месяца марта в 5 день, инех с собою повергли …». В 1510-м году Кобылье упоминается в псковских летописях как уже опустевшее городище.

«С тех пор Вороний камень числится в списке «без вести пропавших». Причина одна - прервана историческая память поколений», - поясняет Александр Селезнев.

Легенда под водой

Но исследователь уверен, что камень цел. Но находится в Чудском озере, в Подборовской банке - под водой и полностью засыпан песком.

«Во время углубления фарватера от устья реки Самолва к устью Желчи нужно было «заякорить» песок, который размывала волна при западном нагонном ветре. На расстоянии в 1320 метров от фарватера на глубине 6,4 м находился большой валун (по лоцманской карте 1912 г. и 1939 г.). Вот вокруг этого валуна и была искусственно намыта «Подборовская банка». Таким образом «Вороний камень» надежно был «спрятан» под слоем речного песка»,- отмечает он.

Местонахождение Вороньего камня Александр Селезнев обнаружил с помощью данных спутников и благодаря информации о совещании псковских воевод (28.03.1463 г.).

При этом, исследователь не просто хочет указать место нахождения каменного гиганта, но и расчистить его и сделать объектом музейного показа. «Вокруг камня нужно сделать сухой док - специальную бетонную конструкцию. К сооружению можно будет подплыть на катере и спуститься по ступеням или на лифте на глубину 8-12 метров и встать на уровень земли, на котором стояли дружины Александра Невского».

Пока создание музея под водой - не более, чем идея. Но кто знает, может, и такой фантастический проект имеет шансы быть реализованным. И туристы, посещающие наш регион, смогут не только увидеть памятник Дружине Александра Невского в Самолве, но и, спустившись на дно озера, - прикоснуться к свидетелю Ледового побоища...

Светлана Синцова

Фото Александра Селезнева