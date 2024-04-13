Общество

Великие Луки получили финансирование на реставрацию памятника Матросову

Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Могила Матросова Александра Матвеевича (1924-1943)» планируют провести в Великих Луках. Изменения и дополнения в текущий бюджет города Великие Луки согласовали депутаты Великолукской городской Думы в ходе очередного заседания сегодня, 16 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Деньги на реставрацию памятника выделили из бюджета области.

«По статье "Дотации" увеличиваются поступления в объеме дополнительно представленной из областного бюджета дотации на оказание финансовой поддержки бюджету города Великие Луки для выполнения ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Могила Матросова Александра Матвеевича (1924-1943)"», - пояснили в пресс-службе великолукской администрации.

Памятник в Великих Луках сооружён в 1954 году на могиле героя, чьи останки в июне 1948 года были перенесены в Великие Луки из-под деревни Чернушки, где Матросов геройски погиб и был первоначально похоронен.