Ввоз более 13 тысяч саженцев фундука запретили на границе РФ в Псковской области

Ввоз 13 600 саженцев фундука сорта римский запрещен на российско-латвийском участке границы в пункте пропуска Бурачки, расположенном в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
Саженцы ввозились из Республики Сербия в Краснодарский край.
В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля установлено, что на маркировочных этикетках саженцев отсутствует информация о стране-экспортере. Таким образом, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.
Ввоз саженцев фундука на территорию Российской Федерации запрещен.