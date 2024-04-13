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Ввоз более 13 тысяч саженцев фундука запретили на границе РФ в Псковской области

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Общество

Ввоз более 13 тысяч саженцев фундука запретили на границе РФ в Псковской области

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Ввоз 13 600 саженцев фундука сорта римский запрещен на российско-латвийском участке границы в пункте пропуска Бурачки, расположенном в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Саженцы ввозились из Республики Сербия в Краснодарский край. В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля установлено, что на маркировочных этикетках саженцев отсутствует информация о стране-экспортере. Таким образом, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра. Ввоз саженцев фундука на территорию Российской Федерации запрещен.