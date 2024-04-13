Общество

Врач назвал возможные причины шума в ушах

Повышенный стресс, нарушение сна, нарушение питания, погоня за карьерой приводят к избыточному нервному напряжению, что может спровоцировать появление шума в ушах, сообщил врач-сурдолог-оториноларинголог Научно-исследовательского клинического института отоларингологии имени Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Витаутас Киселюс.

По его словам, иногда пациентов беспокоит не столько снижение слуха, сколько появление шума в ухе, пишет РИА Новости.

«Шум, свист, писк, звон - бывают различные термины, но нередко именно повышенный стресс, нарушение сна, нарушение питания, в больших городах погоня за карьерным ростом приводят к избыточному нервному напряжению, что порой провоцирует возникновение шума в ушах», - рассказал Киселюс.