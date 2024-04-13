Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Наумцом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - член Совета Федерации РФ от Псковской области, в недавнем прошлом первый заместитель командующего ВДВ России, генерал-майор Алексей Наумец. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним вопросы, связанные с его деятельностью в Совете Федерации.

Ежемесячно, в период так называемой региональной недели, сенатор работает в Пскове и в районах области. В основном, это череда встреч и личные приемы граждан. Что ему дает личное общение с жителями региона, с главами районов и с депутатами? Какие социально-экономические проблемы обозначает население? На чем сосредоточена работа Алексея Наумца в комитете по обороне и безопасности СовФеда? Как складывается его взаимодействие с еще одним представителем Псковской области в верхней палате — с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком?

Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена