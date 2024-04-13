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Алексей Наумец: Оказание помощи военнослужащим и их семьям - моя главная задача

Решение проблем, с которыми сталкиваются псковские военнослужащие и члены их семей, оказание им помощи - это моя главная задача, заявил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Наумец в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Работа в Совете Федерации, которую Алексей Наумец ведет вместе с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем Генсовета «Единой России» Андрей Турчаком, в основном, законотворческая. Внутри региона основным направлением работы Алексея Наумца по поручению губернатора Михаила Ведерникова стало «всё, что связано с СВО».

«Здесь, в регионе, главная задача, которую поручил мне решать губернатор Михаил Юрьевич, - это все, что связано со специальной военной операцией. Организация взаимодействия с командирами соединений воинских частей, которые сейчас в зоне СВО выполняют главную свою задачу по вооруженной защите интересов нашего государства. Также все, что связано с проблемами, с которыми сталкиваются ветераны боевых действий и члены их семей. Вот это моя главная задача - оказание им помощи», - подчеркнул сенатор.

Особое внимание уделяется работе с ветеранскими и патриотическими организациями, а также фондом «Защитники Отечества».

Все вопросы Алексей Наумец старается решать во время личных выездов, разбираясь в личных историях обратившихся за помощью людей.