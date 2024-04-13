Общество

34% псковичей предпочли бы сменить род деятельности — опрос

49% псковичей при наличии шанса выбрать профессию снова остались бы верны своему роду деятельности. Другую специальность избрали бы 34% опрошенных. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие горожане с опытом работы.

Мужчины чаще женщин утверждают, что не стали бы менять профессию. Остались бы в своей сфере 46% молодежи до 24 лет и каждый второй горожанин старше 45 лет, а вот среди опрошенных от 25 до 44 лет недовольных своим выбором профессиональной стези больше. Верность профессии растет с увеличением уровня дохода: наибольшим постоянством отличаются респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего тех, кто не стал бы менять сферу деятельности, среди врачей (66%), программистов и дизайнеров (по 63%), медицинских сестер и системных администраторов (по 60%). Меньше всего тех, кто вновь избрал бы свою профессию, среди охранников и кладовщиков.