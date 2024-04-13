Общество

Михаил Ведерников утвердил треть состава Общественной палаты Псковской области

Семь общественников для включения в шестой состав Общественной палаты на 2024 — 2027 годы утвердил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства, глава региона подписал соответствующее распоряжение.

В состав региональной Общественной палаты губернатором утверждены:

руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева;

директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова;

управляющий общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний "Мега Холод"» Татьяна Кириленок;

руководитель административно-хозяйственного отдела филиала «Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» в Псковской области Андрей Ключко;

главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов;

исполняющий обязанности директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Псковский политехнический колледж» Александр Седунов;

первый проректор Псковского государственного университета Ольга Серова.

В пресс-службе напомнили, в соответствии с региональным законодательством в Общественную палату входит 21 человек.

В состав Общественной палаты также войдут семь представителей, утвержденных Псковским областным Собранием депутатов.

Оставшаяся треть состава Общественной палаты будет избрана из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Псковской области.