Общество

Увидеть старинные кофемолки приглашают псковичей в музей-заповедник «Изборск»

Увидеть старинные кофемолки приглашают псковичей в музей-заповедник «Изборск» в связи с международным днём кофе, который отмечается 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Механическое устройство, которое упростило процесс перемалывания кофейных зерен, изобрёл в 1829 году англичанин Джеймс Каррингтон.

Подобные устройства существовали с давних времен и представляли собой каменные жернова с ручкой, помещенные в небольшую цилиндрическую коробку. Считается, что их придумали арабы. Процесс перемалывания в таких кофемолках был довольно трудоемкий и занимал много времени.

Известно также, что в XVI- XVII веках в Османской империи уже существовали ручные кофемолки, которые представляли собой два металлических диска, один из которых имел желобки для зерен, а другой – зазубрины для измельчения.

В дальнейшем европейские изобретатели взяли за основу именно такой тип кофемолки и начали дополнять и упрощать механизм изделия. Их устройства были похожи на квадратную шкатулку, внизу которой находился маленький ящик для хранения молотого зерна. Именно такая модель кофемолок была популярна в Европе и России вплоть до XX века.

Увидеть кофемолки конца XIX – начала XX века можно в доме купца Шведова (улица Печорская, 32). Они поступили в музей от Руфины Самсоновой и от Евгения Сватикова.