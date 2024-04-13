Общество

Сотрудники исправительной колонии в Идрице оказали поддержку и помощь военнослужащим

Представители уголовно-исполнительной системы Псковской области принимают активное участие в мероприятиях по оказанию поддержки и помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Свой вклад в общее дело регулярно вносят сотрудники исправительной колонии № 3 поселка Идрица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Объединившись в едином желании оказать поддержку тем, кто выполняет свой гражданский долг, личный состав подразделения активно включился в волонтерскую работу», - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники плетут маскировочные сети, собирают посылки с медикаментами, продуктами и одеждой. Так, очередная партия гумпомощи (средства личной гигиены) передана местной добровольческой организации. Груз в ближайшее время будет направлен по назначению.

«Кроме этого, совместно со своими детьми представители ИК-3 участвуют в благотворительных концертах, проводимых в районе. Подрастающее поколение выступает на мероприятиях в составе творческих коллективов, родители поддерживают в зрительном зале», - поделились в ведомстве.

Таким образом, как отмечают в учреждении, по собственному желанию каждый выбирает то, чем может помочь и поддержать защитников Отечества.