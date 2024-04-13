Общество

Всероссийская акция «Библионочь-2024» пройдет в Пскове 20 апреля

Всероссийская акция «Библионочь-2024» состоится в Псковской областной библиотеке имени Курбатова 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова

В этом году мероприятия акции посвящены семейному чтению: «Читаем всей семьей».

«Программа акции объединяет в себе партнеров и друзей библиотеки, новых знакомых и интересных лидеров разных направлений и форматов культурной деятельности. Но самое главное - ориентирована на чтение и любовь к слову», рассказали в учреждении.

Прологом к акции станет семейный творческий фестиваль «Дружная семья - это ты и я», который состоится в актовом зале библиотеки в 11:00.

Затем музыкально-поэтическим представлением от молодых поэтов и музыкантов города Пскова акция торжественно откроется в аквариуме в 15:00.

В 15:30 также, в аквариуме, откроется выставка заслуженного художника России Олега Цветкова.

В фойе первого этажа развернется Арт-фестиваль: выставка скетчей и мастер-класс по созданию интерактивной книги при участии педагога-художника Натальи Захаровой, а также увлекательные задания для каждого гостя.

Креативный центр приглашает всех на «игротеку» от клуба настольных игр «Пикник».

Параллельно (также в 15:30) актовые залы библиотеки проведут лектории: на первом этаже состоится семейный лекторий при участии заведующей отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ирины Гайдук.

Прозвучит лекция на тему «Роль родителей в формировании безопасности и профилактике деструктивного поведения детей».

В голубом зале третьего этажа Совет молодых литераторов при региональном отделении Союза писателей России проведет поэтический лекторий «Стихи не пишутся - случаются». Дискуссия о поэзии. Лекторий будет посвящен «загадочному феномену культуры - поэзии и поэтическому вдохновению».

Международный библиотечный центр библиотеки в это же время проведет интерактивную программу на русском и английском языках «Моя семья».

Псковский областной центр народного творчества проведет семейный мастер-класс в аквариуме - начало в 16:30.

«И, конечно, библиотека не может открыть свои тайны и секреты, не рассказав о книгах. Которых, к слову, только в отделе хранения основного фонда библиотеки числится 500 000 единиц», - отметили в пресс-службе.

Увидеть разные издания и условия их хранения можно будет воочию, для этого нужно стать участником семейного квеста - увлекательного путешествия по библиотечным лабиринтам коридоров, кабинетов, отделов и площадок, в том числе уютного пространства кабинета Валентина Курбатова.

Участвовать в квесте можно отдельными группами, семьями или индивидуально, а присоединиться в любой момент. Мероприятие начнется в 15:30 - в фойе первого этажа.

«Приоткроем завесу тайны: на одной из станций квеста гостей ждет интереснейшая интерактивная выставка редких и ценных изданий из фондов библиотеки «Семейный гость - редкая книга». Такие книги не увидишь просто посетив библиотеку в будний день!» - поделились в библиотеке.

Завершит «Библионочь» интеллектуальный киноквиз, победители которого получат призы. Награждение для участников квеста состоится на закрытии акции в 17:30 в актовом зале первого этажа.

«Ждем гостей, детей и родителей, партнеров и друзей, любителей книги и чтения на семейный праздник книги и творчества в библиотеке имени Курбатова 20 апреля!» - заключили в библиотеке.

С программой акции можно ознакомиться на здесь.