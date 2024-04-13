Общество

Очередь на въезд в Россию из Латвии под Псковом выросла до 2,5 тысячи грузовиков

Очередь на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», за последнюю неделю увеличилась до 2,5 тыс. грузовиков, следует из данных Федеральной таможенной службы. Кроме того, выезда из России на границе в Псковской области ожидают 550 грузовых автомобилей.

«"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в России: количество автотранспортных средств перед пунктом пропуска - 1,8 тыс.», - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска «Убылинка» в очереди находятся 700 фур. Неделю назад на участке российско-латвийской границы в очереди было порядка 2,3 тыс. грузовиков.

При этом на российском пункте пропуска «Куничина гора» в Псковской области очереди на въезд в Россию со стороны Эстонии ожидают 20 грузовиков. Кроме того, зафиксированы и очереди на выезд из России: на пункте пропуска «Бурачки» выезда из России ожидают 230 грузовиков, на пункте пропуска «Убылинка» - 190 фур, а на пункте пропуска «Шумилкино» 70 грузовиков. На пункте пропуска «Куничина гора» выезда ожидают 60 большегрузных машин.

В начале марта пресс-служба Северо-Западного таможенного управления сообщала, что задержки в прохождении границы являются следствием изменения логистических потоков из-за принятого правительством Литвы решения о закрытии в одностороннем порядке с 1 марта двух пунктов пропуска на литовско-белорусской границе - «Райгардас» («Привалка») и «Лаворишкес» («Котловка»).