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Общество

Пронумеровать: зачем вводят обязательную регистрацию для электросамокатов?

18.04.2024 15:00|ПсковКомментариев: 0

Электросамокаты в России могут стать полноценным транспортным средством. Для них собираются ввести обязательную регистрацию. Каждое такое средство индивидуальной мобильности пронумеруют и внесут в государственный реестр. Для чего нужны такие меры и что ожидают от нововведений как сами самокатчики, так и другие участники уличного движения, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

В Госдуму внесен законопроект о государственной регистрации электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). По информации ТАСС, документ предусматривает создание единого федерального реестра СИМ, в который будут вноситься сведения о каждом зарегистрированном устройстве. Депутаты предлагают снабжать электросамокаты специальными наклейками с QR-кодами и чипами, а также устанавливать таблички с номерами. Это позволит идентифицировать каждое транспортное средство и его владельца, что, в свою очередь, облегчит привлечение к ответственности нарушителей правил дорожного движения. Инициатива, как считают ее авторы, позволит сократить количество ДТП с участием электросамокатов.

Претензий много

Действительно, претензий к этому виду транспорта, точнее к его пользователям, достаточно. Уже с начала этого года были привлечены к административной ответственности пять владельцев СИМ.

«Нарушений очень много. Это движение в неположенных местах - например, по полосе, предназначенной для пешеходов, хотя для СИМ отдельно выделены велодорожки на тротуарах центральных улиц города и в парках», - рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД города Пскова Юлия Федорова.

Также, по ее словам, часто, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, электросамокатчики не спешиваются. «Это огромнейшая проблема», - заметила она.

Кроме того, по словам Юлии Федоровой, неоднократно от псковичей поступали жалобы на самокатчиков и велосипедистов, которые носятся по Финскому парку на огромных скоростях.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения также напомнила, что с 1 марта этого года на самокате запрещено передвигаться вдвоем. «Дети и наши уважаемые родители забывают, что такой вид транспорта предназначен только для одного человека», - отметила она.

Несоблюдение ПДД владельцами и пользователями СИМ - причина ДТП, травмирования участников дорожного движения и других неприятных ситуаций. С начала этого года происшествий с участием самокатчиков не было, но в прошлом году такие факты имели место, в том числе наезды на пешеходов. «ГИБДД выходила на администрацию города, чтобы та, в свою очередь договорились с кикшеринговыми компаниями о снижении скорости самокатов. Мы совместно с городской администрацией работаем в этом направлении, чтобы наш город стал безопасным», - сказала Юлия Федорова.

Кстати, в прошлом году администрация Пскова и кикшеринговая компания «Юрент» действительно подписали соглашение, согласно которому электросамокаты запрограммированы так, что в скверах, парках и набережных их скорость ограничивается 15 км/ч, а в целом скорость движения СИМ в городе - не более 25 км/ч. Также определена зона запрета движения СИМ - территория Псковского кремля.

Очередная показуха

Отлов нарушителей и договоренности о регулировании скорости электросамокатов - это хорошо. Но как повлияет на безопасность на улицах обязательная регистрация СИМ?

Активист движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков уверен, что никак. «В Москве подобное уже используется: номера на средства индивидуальной мобильности уже вешаются. Они очень маленькие, на мой взгляд, не читаемые, особенно если в движении», - пояснил он.

В Москве СИМ уже пронумеровали. Фото Николая Мелькова

По его словам, обязательная регистрация СИМ на безопасности не отразится. «Это популистский метод. Депутаты хотят показать свою бурную деятельность. У нас номерные знаки есть на машинах. Но есть множество ДТП, когда не могут найти машину. Поэтому вопрос знаков на СИМах - это очередная показуха», - считает он.

При этом он отметил, что согласно статистике, погибших в результате ДТП с СИМ несколько десятков, тогда как погибших в автомобильных авариях - около 15 тысяч. Эти цифры не сопоставимы. Но мы сейчас пытаемся бороться с меньшим злом», - сказал он.

Однако, по его словам, проблема с СИМами все же есть. Но причина аварийности - отсутствие соответствующей инфраструктуры для передвижения электросамокатов и велосипедов. Велосипедисты и самокатчики едут там, где проще - по тротуарам. Тем более, велодорожки обычно делают на пешеходной зоне. «Если бы была соответствующая инфраструктура на дорогах, проблем было бы меньше. Почему нельзя делать велодорожки за счет дорог? У нас приличная ширина улиц. Попытка сделать такую дорожку на улице Герцена ничем хорошим не увенчалась - сейчас там парковка. Велодорожки хорошие только в парках. Но туда надо как-то приехать на том же велосипеде», - отметил он.

Николай Мельков также заметил, что в Пскове использование СИМ в качестве транспорта не так популярно, как в столицах. «Понятно, почему в Москве и Питере процветает прокат самокатов - на нем можно преодолеть большие расстояния и объехать пробки. Цена аренды самоката у нас в городе сопоставима со стоимостью такси. Может, вы и приедете на пару минут быстрее, но заплатите так же, как если бы проехали это расстояние на такси», - пояснил он.

А регистрация СИМ приведет к дополнительным расходам (уплата пошлины) как физических лиц - собственников самокатов, так и владельцев сервисов по аренде этих средств. У последних это может отразиться на росте цен на услуги.

Сами владельцы сервисов по аренде самокатов значительного повышения цен не прогнозируют. «Эта инициатива не является определяющей для ценообразования, гораздо больше на стоимость услуги влияет стоимость самих электросамокатов, запчастей к ним и технического обслуживания», - пояснили в пресс-службе кикшеринга «Юрент».

При этом сервис готов к предлагаемым новшествам. «Мы понимаем потребность в контроле и учете микромобильного транспорта, поэтому знаем, как мы будем реализовывать данную инициативу. Учитывая то, что у нас уже сейчас существует учет и реестр самокатов в нашем парке, это не потребует принципиальных изменений процессов и затрат», - сообщили в пресс-службе.

В компании «Юрент» считают, что наиболее удачным форматом регистрации электросамокатов является вариант их цифровой маркировки. «Мы поддерживаем вариант с цифровой маркировкой, предложенный министерством транспорта РФ. Постановку на учет как авто - не поддерживаем, считаем, что это практически не реализуемая идея», - пояснили в пресс-службе кикшеринга.

Решать проблемы, а не создавать их

При этом в компании намекнули, что арендованные самокаты - это не главное зло на городских улицах. «Нужно понимать, что самокаты кикшеринговых операторов уже сейчас учитываются, и каждый из них имеет номер в системе, записанный в собственный реестр оператора, - это необходимо для эффективного обслуживания парка. В то время как частные самокаты в настоящий момент никак не учитываются и не контролируются, имеют большую скорость, чем у кикшеринга (наши самокаты ограничены по скорости до 25 км/ч и имеют медленные зоны). Поэтому считаем, что начать учет самокатов необходимо с устройств, которые продаются частным лицам, - отметили в пресс-службе «Юрент».

«Частные лица» в свою очередь категорически против депутатской инициативы. Пскович Алексей - владелец складного электросамоката с сиденьем Mankeel - считает, что закон об обязательной регистрации СИМ не нужен, он обязательно создаст дополнительные трудности. «Покупал электросамокат три года назад на Алиэкспресс, чтобы добираться до работы. Прямого автобусного сообщения нет, на машине ездит жена на работу, на самокате быстро и удобно. Проблем и ДТП не было, так как я сам водитель авто со стажем. Если такой закон примут, обязательно появятся проблемы с регистрацией, в нашей стране всегда возникают проблемы с новыми инициативами», - отметил он.

Другой обладатель электросамоката Сергей отметил, что с регистрацией СИМ у многих могут возникнуть проблемы. «Мне при покупке с Озона прислали незаполненный буклет без штампов и характеристик. Если хотят ставить на учёт, пусть на раме при постановке выбивают номер его и заносят в ПТС или иной документ, который будет выдаваться при учёте», - предложил он. И заметил, что «по идее закон обратной силы не имеет, и те самокаты, которые были приобретены до требования к регистрации, должны ставиться на учёт без требований к документам».

Пскович Станислав рассказал, что тоже покупал свой самокат на одном из маркетплейсов. «На него нет документов, есть только бумажка о купле-продаже. Раньше, когда у меня был скутер, на него были документы. Там были указаны объем двигателя, технические характеристики, номер кузова, номер двигателя. Но на самокате нет никаких номеров! Есть только модель крупными большими буквами», - отметил он.

По мнению Станислава, лучше бы законодатели не создавали новые проблемы, а занимались решением тех проблем, которые очевидны. Мужчина обратил внимание на «большое количество «малолеток» на самокатах». «Много развелось 14-летних, 16-летних подростков, которые ездят неадекватно - по пешеходкам летают, как сумасшедшие, мимо людей. Хоть бы тормозили до 10 км в час. Но они мимо на 30-ке пролетают! Люди пугаться даже не успевают!» - возмущается он.

Справедливости ради стоит отметить, что, помимо регистрации и номерных знаков, депутаты обсуждали и правила, регламентирующие использование СИМ. В частности, предлагается ввести полный запрет на использование электросамокатов лицами младше 16 лет, ограничить скорость движения СИМ в зависимости от зоны использования (что уже сделано в Пскове) и установить требования к техническому состоянию СИМ.

Какие из этих ограничений появятся уже в виде закона, вскоре узнаем. В случае принятия законопроекта, нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Светлана Синцова 

Источник: Псковская Лента Новостей
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