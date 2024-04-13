Общество

Дети с фенилкетонурией в Псковской области начнут получать выплаты с июня

Проект постановления правительства Псковской области о мерах социальной поддержки по обеспечению детей с заболеванием фенилкетонурией низкобелковыми продуктами питания или денежной компенсацией за их приобретение предварительно проработан. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на личном приеме граждан губернатором Михаилом Ведерниковым 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На майской сессии мы готовы его (проект постановления о мерах социальной поддержки по обеспечению детей с заболеванием фенилкетонурией - ред.) обсудить. И с июня месяца осуществлять выплаты ежемесячно», - сообщила председатель профильного комитета.

Также было отмечено, что выплата будет индексироваться соразмерно прожиточному минимуму в Псковской области. Выплата будет считаться в доход семьи, однако Ольга Евстигнеева пояснила, что этот вопрос может быть проработан. Все важные аспекты расчета выплаты будут прописаны в постановлении.

Добавим, фенилкетонурия ― это врожденная, генетическая патология, подразумевающая нарушения гидроксилирования фенилаланина.