Общество

Семья псковских курсантов сдала кровь в преддверии Дня донора

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев и курсанты пришли на Псковскую областную станцию переливания крови в преддверии Национального дня донора в России, который ежегодно отмечается 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

«Считаю своим долгом поддержать обучающихся в мероприятии, цель которого – помощь в спасении жизни другого человека. Отрадно, что среди сотрудников и курсантов псковского филиала университета достаточное количество волонтеров, готовых стать участниками этой важной миссии», – сказал Александр Сысоев.

Среди курсантов, изъявивших желание стать донорами, – семья Старовых – Дмитрий и Полина, которые впервые сдают кровь, но, как признаются, они все делают вместе, участие в донорской акции – не исключение.

«Чувствуем себя замечательно. На Псковской областной станции переливания крови все хорошо организовано, медперсонал очень внимательный», – сказала семья курсантов.

В пресс-службе учебного заведения отметили, что курсанты Псковского филиала университета – частые гости на станции переливания крови. В образовательной организации второй год по инициативе совета обучающихся проходит акция «Для добра не нужен повод», количество участников которой растет, многие из них выражают желание стать донорами на постоянной основе.