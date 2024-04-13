Общество

«Подстрочник»: Территориальное общественное самоуправление в вопросах и ответах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 апреля. Гость студии - начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Ведущая Любовь Кузнецова подробно поговорила с ней о территориальном общественном самоуправлении. Сколько на сегодняшний день в Псковской области ТОСов? Все ли они «рабочие»? Какие проблемы решают? Действительно ли ТОСы подменяют собой местные власти? Каков эффект от конкурсов проектов ТОС, которые проводятся в Псковской области?

Об этом и многом другом — в эфире.