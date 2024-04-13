Общество

Псковскую молодежь приглашают отправиться в Будутину весь

На краеведческую прогулку, маршрут которой ведет в Будутину весь – на родину святого равноапостольного князя Владимира приглашает Псковский городской молодёжный центр 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Сбор участников – у торгового центра «Максимус» в 10:00.

«Вместе с опытным экскурсоводом участники найдут место, где в Пскове проходил первый в России Певческий хоровой праздник, увидят, где находились казармы, построенные итальянским архитектором Ламони Джузеппе Батиста Альберто, заглянут в деревню Луковку, в которой специально для их строительства возвели завод по производству кирпича и узнаем, почему Кресты зовут Крестами», - рассказали организаторы.

Маршрут протяжённостью около 27 километров предполагает привал с горячими напитками и закусками. Участникам рекомендуется надеть удобную одежду и обувь для комфортного путешествия.

Участие в мероприятии бесплатное. Запись через сообщения сообщества Духовно-нравственного направления Молодёжного центра Пскова.