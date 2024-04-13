Общество

Глава Палкинского района приняла участие во встрече женщин-глав муниципалитетов с Валентиной Матвиенко

Глава Палкинского района Ольга Потапова приняла участие во встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с

сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой и женщинами-главами муниципальных образований страны сегодня, 18 апреля. Об этом Ольга Потапова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В преддверии Дня местного самоуправления председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила ВАРМСУ во главе с сопредседателем Ириной Гусевой и женщин-глав муниципалитетов на встречу, чтобы обсудить муниципальную повестку.