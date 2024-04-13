Глава Палкинского района приняла участие во встрече женщин-глав муниципалитетов с Валентиной Матвиенко

Глава Палкинского района Ольга Потапова приняла участие во встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с
сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой и женщинами-главами муниципальных образований страны сегодня, 18 апреля. Об этом Ольга Потапова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В преддверии Дня местного самоуправления председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила ВАРМСУ во главе с сопредседателем Ириной Гусевой и женщин-глав муниципалитетов на встречу, чтобы обсудить муниципальную повестку.
Ассоциация развития местного самоуправления была учреждена как национальная в мае 2019 года и переименована во всероссийскую в декабре 2019 года. В настоящее время в ее состав входят 85 региональных ассоциаций - советы муниципальных образований субъектов РФ.